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MLB／費爾柴德延續手感大聯盟熱身賽敲長打 鄭宗哲先發苦吞3K

中央社／ 台北14日電
費爾柴德結束經典賽後回到守護者隊仍延續好手感。 法新社
費爾柴德結束經典賽後回到守護者隊仍延續好手感。 法新社

「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）結束經典賽後回到守護者隊，今天在大聯盟春訓熱身賽先發出賽，2打數敲出1支長打、延續好手感；同為經典賽國手的鄭宗哲回到紅襪隊，今天出賽4打數吞3次三振。

費爾柴德代表台灣打世界棒球經典賽（WBC）有好表現，連兩場出賽開轟，結束賽事後回到母隊克里夫蘭守護者，今天美國職棒大聯盟春訓熱身賽與洛杉磯天使隊交手、延續好手感。

費爾柴德今天先發打5棒、守中外野，2局首打席靠著失誤上壘，4局上敲出左外野方向二壘打，但隊友沒能延續攻勢。

費爾柴德6局上選到四壞保送上壘，接著靠著隊友觸身球保送、安打，替球隊跑回第1分，7局下攻守交換時退場休息，總計2打數敲出1支安打，有1得分；守護者隊終場以2比5吞敗。

波士頓紅襪隊今天與坦帕灣光芒隊交手，紅襪隊陣中台灣好手、同為經典賽國手的鄭宗哲先發打7棒、指定打擊，鄭宗哲2局下吞下三振，4局下敲出中外野方向飛球出局，6局下、7局下打擊機會也都吞下三振。

鄭宗哲今天總計4打數沒有敲出安打，吞下3次三振，賽後打擊率1成；紅襪隊終場以7比6拿下勝利。

大聯盟 美國職棒 鄭宗哲 經典賽

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