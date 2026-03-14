MLB／老虎3A釋出李灝宇訪談影片 英文親口說「今年目標大聯盟」

李灝宇因傷錯過世界棒球經典賽，回歸老虎隊參與春訓，老虎3A托利多泥母雞隊（Toledo Mud Hens）今天釋出他的訪問影片，在談到本季目標時，李灝宇親自以英文回應：「我的目標是今年被叫上大聯盟幫助球隊，這就是我的目標。」

李灝宇是老虎農場備受矚目的大物，今年原本要投效經典賽中華隊，但在熱身賽出現腹斜肌傷情，老虎評估MRI檢查報告後要求退出賽事，他因此無緣這項一級賽事。

老虎3A今天分享李灝宇的訪談影片，回顧去年表現，李灝宇表示，雖然帳面成績還不錯，但自己不到很滿意，對高角度進壘直球的應對是自己認為需要加強的地方。

被問到連兩年參與大聯盟春訓，是否從隊友身上學到什麼？李灝宇老實說，他說去年是自己第一次參與大聯盟春訓，比較多和隊友請教，今年因為有很多事情要忙，也要準備經典賽，所以比較專注在自己身上。

李灝宇在上述訪問都是透過翻譯回應，唯獨在面對今年目標的提問時，他自己以英文表示，目標就是今年上大聯盟幫助球隊。