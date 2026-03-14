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MLB／從WBC燙回MLB！費爾柴德回歸守護者敲長打 3打席都上壘

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
費爾柴德在本屆經典賽敲出巨大的兩轟。（特派記者余承翰／攝影）
費爾柴德在本屆經典賽敲出巨大的兩轟。（特派記者余承翰／攝影）

「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）回歸守護者隊春訓，今天馬上就有好表現，2打數敲1安打為二壘打，擊球初速108哩（約173.8公里），將經典賽的好狀態帶回大聯盟

費爾柴德在經典賽助拳中華隊，留下精彩表現，兩轟都發射在關鍵時刻，將自己從「費仔」打成「費神」。結束經典賽之旅後，費爾柴德回歸守護者，今天擔任第五棒、中外野手出賽。

費爾柴德此役3打席都上壘，首打席靠失誤上壘，第4局擔任首位打者，強勁擊球打穿左邊方向，形成一支二壘打，第三打席則在第六局獲得保送，隨後靠隊友安打跑回分數，七局下守護者大幅換人，費爾柴德退場休息。

效力紅襪隊的鄭宗哲今天也在熱身賽擔任第七棒、指定打擊，4打數沒有安打、吞下3K。

中華隊 大聯盟 守護者 費爾柴德

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