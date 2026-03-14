MLB／鄧愷威當太空人首先發3局失1分 唯一被敲安打因隊友謎之舞步

效力太空人隊的27歲台灣投手鄧愷威，在今年大聯盟春訓首度先發出賽，今天面對紅雀隊先發3局失1分，被敲1安打，最快球速95哩（約153公里）。

鄧愷威季外從巨人隊交易轉戰太空人，爭取前進開季名單，他在今年春訓前3場出賽都是中繼登板，今天首度先發出賽，

面對紅雀隊，鄧愷威首局一出局時對史考特二世（Victor Scott II）投出觸身球，隨後讓維拉茲維茲（Nelson Velázquez）敲出游擊方向滾地球形成雙殺打。

鄧愷威第二局製造連續3顆滾地球出局，第三局接連出現2保送，再被威瑟霍特（JJ Wetherholt）敲安，而這支安打在中外野落地，中外野手史密斯（Cam Smith）並未跑動，而是右腳前後、前後擺動後，讓這球在面前落地，放掉有機會完成的接殺，而鄧愷威面臨一出局、滿壘危機，僅讓史考特二世靠高飛犧牲打攻下1分，面對維拉茲維茲飆K，避免讓失血繼續擴大。

太空人賽前擬定讓他面對打線兩輪，觀察球數35到40球之後的表現，鄧愷威3局收工，共用49球、28好球，被敲1安打，有2三振、2保送。