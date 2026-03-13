快訊

中央社／ 台北13日電
鄧愷威。 美聯社
美職休士頓太空人隊27歲投手鄧愷威明天將在大聯盟（MLB）春訓熱身賽先發出賽，教練團規劃拉長鄧愷威投球局數；鄧愷威說，牛棚經驗幫他學會調整，但也坦言更喜歡先發角色。

鄧愷威今年1月從美國職業棒球舊金山巨人隊（SanFrancisco Giants）被交易到太空人（Houston Astros），今年截至目前在MLB春訓熱身賽3場登板都是後援，總計投5.2局被敲出2轟，失掉2分責失分，投出4次四壞保送、4次三振，無關勝敗。

據MLB官網報導，鄧愷威加入太空人不久，太空人就為他準備詳細報告，希望幫他精進表現，鄧愷威透過翻譯直言：「印象很深刻。」

鄧愷威旅美生涯2018年到2023年美職小聯盟（MiLB）球季幾乎都以先發出賽，2024年起先發、後援兩頭跑，去年在MiLB的3A出賽26場僅4場先發，而去年在MLB登板8場出賽（7場先發），戰績2勝4敗。

鄧愷威表示，牛棚出賽經驗很有助於他今年調整；預計台灣時間明天在春訓熱身賽先發對聖路易紅雀隊（St. Louis Cardinals）的鄧愷威說，很期待，會專注投球、想辦法拿出好表現。

太空人總教練艾斯巴達（Joe Espada）表示，計畫拉長鄧愷威投球局數，讓鄧愷威面對對方打線2輪，觀察投到超過35、40球後投球狀態和表現。

鄧愷威說，他更喜歡先發角色，但無論球隊給什麼定位，都會全力以赴、最重要目標就是幫球隊贏球。

太空人 大聯盟 舊金山

相關新聞

MLB／鄧愷威春訓熱身賽首先發 教練團擬拉長投球局數

美職休士頓太空人隊27歲投手鄧愷威明天將在大聯盟（MLB）春訓熱身賽先發出賽，教練團規劃拉長鄧愷威投球局數；鄧愷威說，牛...

MLB／鄭宗哲獲紅襪1年合約 備戰新賽季

中華隊內野手鄭宗哲結束世界棒球經典賽（WBC）賽事後，前往美國備戰新賽季，波士頓紅襪隊也宣布與包含他在內的20名球員完成...

MLB／傷後拿「戰斧球棒」打出強擊球 卡洛爾：不是最好狀態

響尾蛇球星卡洛爾因右手鉤狀骨骨折退出經典賽，今日復出首戰擊出113.6英里強擊球，儘管三打數無安打。賽後他表示仍在調整狀態，並使用戰斧握把球棒以減輕不適。

MLB／15勝左投盧札多將成自由身 費城人提前端破億大約綁人

費城人與左投盧札多簽下五年1.35億美元的延長合約，確保這位去年15勝的強投留隊至2031年。盧札多原定成為自由球員，卻提前續約，進一步鞏固球隊先發陣容。

MLB／去年直球均速破160 紅人火球男動刀將缺席至七月

紅人王牌投手格林將接受關節鏡手術，預計缺席至七月，這對紅人先發輪值打擊重大。格林去年表現出色，但傷病困擾不斷，這次手術旨在解決手肘內的骨刺問題。

MLB／太空人守護神海德因傷錯過開季 官網點名5投手含鄧愷威

太空人明星終結者海德因二頭肌發炎將缺席開季，讓球隊失去重要牛棚大將。阿布瑞尤將暫代其職位，擔任球隊終結者。

