MLB／鄧愷威春訓熱身賽首先發 教練團擬拉長投球局數

美職休士頓太空人隊27歲投手鄧愷威明天將在大聯盟（MLB）春訓熱身賽先發出賽，教練團規劃拉長鄧愷威投球局數；鄧愷威說，牛棚經驗幫他學會調整，但也坦言更喜歡先發角色。

鄧愷威今年1月從美國職業棒球舊金山巨人隊（SanFrancisco Giants）被交易到太空人（Houston Astros），今年截至目前在MLB春訓熱身賽3場登板都是後援，總計投5.2局被敲出2轟，失掉2分責失分，投出4次四壞保送、4次三振，無關勝敗。

據MLB官網報導，鄧愷威加入太空人不久，太空人就為他準備詳細報告，希望幫他精進表現，鄧愷威透過翻譯直言：「印象很深刻。」

鄧愷威旅美生涯2018年到2023年美職小聯盟（MiLB）球季幾乎都以先發出賽，2024年起先發、後援兩頭跑，去年在MiLB的3A出賽26場僅4場先發，而去年在MLB登板8場出賽（7場先發），戰績2勝4敗。

鄧愷威表示，牛棚出賽經驗很有助於他今年調整；預計台灣時間明天在春訓熱身賽先發對聖路易紅雀隊（St. Louis Cardinals）的鄧愷威說，很期待，會專注投球、想辦法拿出好表現。

太空人總教練艾斯巴達（Joe Espada）表示，計畫拉長鄧愷威投球局數，讓鄧愷威面對對方打線2輪，觀察投到超過35、40球後投球狀態和表現。

鄧愷威說，他更喜歡先發角色，但無論球隊給什麼定位，都會全力以赴、最重要目標就是幫球隊贏球。