MLB／鄭宗哲獲紅襪1年合約 備戰新賽季
中華隊內野手鄭宗哲結束世界棒球經典賽（WBC）賽事後，前往美國備戰新賽季，波士頓紅襪隊也宣布與包含他在內的20名球員完成換約，在2026年賽季達成1年合約協議。
此換約為大聯盟春訓期間例行程序，球團需與40人名單中尚未取得薪資仲裁資格的球員，完成合約確認。鄭宗哲目前在紅襪隊40人名單中，新賽季的薪資仍要看春訓後分配到大聯盟或小聯盟而定。
與鄭宗哲一同完成換約的球員，包含2屆外野金手套獎得主阿布瑞烏（Wilyer Abreu）、2024年拿過13次中繼成功的後援投手史萊登（Justin Slaten），以及2021年選秀第1輪第4順位獲得指名的內野手梅爾（Marcelo Mayer）。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。