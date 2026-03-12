MLB／鄭宗哲獲紅襪1年合約 備戰新賽季

中華隊內野手鄭宗哲結束世界棒球經典賽（WBC）賽事後，前往美國備戰新賽季，波士頓紅襪隊也宣布與包含他在內的20名球員完成換約，在2026年賽季達成1年合約協議。

此換約為大聯盟春訓期間例行程序，球團需與40人名單中尚未取得薪資仲裁資格的球員，完成合約確認。鄭宗哲目前在紅襪隊40人名單中，新賽季的薪資仍要看春訓後分配到大聯盟或小聯盟而定。

與鄭宗哲一同完成換約的球員，包含2屆外野金手套獎得主阿布瑞烏（Wilyer Abreu）、2024年拿過13次中繼成功的後援投手史萊登（Justin Slaten），以及2021年選秀第1輪第4順位獲得指名的內野手梅爾（Marcelo Mayer）。