MLB／傷後拿「戰斧球棒」打出強擊球 卡洛爾：不是最好狀態

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）二月遭遇右手鉤狀骨骨折，雖因此退出經典賽，但他在完成手術後迅速恢復訓練，今天是他傷後首次出賽，儘管3打數繳白卷還吞下1K，但成功打出擊球初速高達113.6英里（約182.8公里）強勁擊球。

卡洛爾在今天面對運動家隊的熱身賽擔任第一棒指定打擊，首打席敲出二壘滾地球遭刺殺，第二打席擊出左外野飛球出局，第三次打擊則揮棒落空遭三振。雖然沒能擊出安打，但他在首打席擊出的滾地球初速高達113.6英里，展現不俗擊球手感。

卡洛爾賽後表示：「感覺還可以，當然不可能是最好的狀態，但我只能盡量調整，確保自己能準備好迎接新球季。」目前卡洛爾手傷並未完全復原，為減輕不適他選擇戰斧握把球棒，他說：「不知道會維持多久，但確實讓我比較不痛，所以目前會持續使用。」

卡洛爾原先將代表美國隊參加經典賽，不過因鉤狀骨傷勢選擇退出，他連3季達成20轟20盜里程碑，且三壘打數皆為國聯最多，去年出賽143場，打擊率2成59，OPS.884，貢獻31轟與84分打點，在國聯MVP票選獲得第6。