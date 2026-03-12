MLB／15勝左投盧札多將成自由身 費城人提前端破億大約綁人

費城人隊宣布與左投盧札多（Jesus Luzardo）達成延長合約共識，雙方簽下一份五年1.35億美元（約43億台幣）的延長合約，將這名去年奪下15勝強投續留至2031年，確保球團對陣中幾名先發主力，仍有至少2年控制權。

盧札多在2024年底從馬林魚隊被交易至費城人，去年球季先發32場拿下15勝7敗、防禦率3.92，在國聯分區系列賽面對道奇兩度登板，主投7.2局防禦率僅2.35。原本盧札多將在今年季後成為自由球員，不過費城人提前端出5年長約將其留下，延長合約將於明年開始執行。

在留住盧札多後，費城人陣中四名強投：惠勒（Zack Wheeler）、桑契斯（Cristopher Sanchez）、諾拉（Aaron Nola）和盧札多皆會在隊上待至明年球季，球團還擁有桑契斯的2029、2030年球隊選擇權，惠勒的合約則將在2027年到期。