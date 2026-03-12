快訊

炎上準備？韓式餐廳老闆道歉「經典賽控分」祭優惠 網傻眼：完美得罪兩邊

多頭力守月線！台股跌532點收33,581點 台積電挫55元收1,885元

經典賽／8強對戰出爐！日本、美國、波多黎各連六屆晉級 賽程時間一次看

MLB／15勝左投盧札多將成自由身 費城人提前端破億大約綁人

聯合新聞網／ 綜合報導
費城人與左投盧札多簽下五年延長合約。 路透社
費城人與左投盧札多簽下五年延長合約。 路透社

費城人隊宣布與左投盧札多（Jesus Luzardo）達成延長合約共識，雙方簽下一份五年1.35億美元（約43億台幣）的延長合約，將這名去年奪下15勝強投續留至2031年，確保球團對陣中幾名先發主力，仍有至少2年控制權。

盧札多在2024年底從馬林魚隊被交易至費城人，去年球季先發32場拿下15勝7敗、防禦率3.92，在國聯分區系列賽面對道奇兩度登板，主投7.2局防禦率僅2.35。原本盧札多將在今年季後成為自由球員，不過費城人提前端出5年長約將其留下，延長合約將於明年開始執行。

在留住盧札多後，費城人陣中四名強投：惠勒（Zack Wheeler）、桑契斯（Cristopher Sanchez）、諾拉（Aaron Nola）和盧札多皆會在隊上待至明年球季，球團還擁有桑契斯的2029、2030年球隊選擇權，惠勒的合約則將在2027年到期。

MLB 費城人

相關新聞

MLB／太空人守護神海德因傷錯過開季 官網點名5投手含鄧愷威

太空人明星終結者海德因二頭肌發炎將缺席開季，讓球隊失去重要牛棚大將。阿布瑞尤將暫代其職位，擔任球隊終結者。

MLB／15勝左投盧札多將成自由身 費城人提前端破億大約綁人

費城人與左投盧札多簽下五年1.35億美元的延長合約，確保這位去年15勝的強投留隊至2031年。盧札多原定成為自由球員，卻提前續約，進一步鞏固球隊先發陣容。

MLB／去年直球均速破160 紅人火球男動刀將缺席至七月

紅人王牌投手格林將接受關節鏡手術，預計缺席至七月，這對紅人先發輪值打擊重大。格林去年表現出色，但傷病困擾不斷，這次手術旨在解決手肘內的骨刺問題。

MLB／佐佐木朗希在311地震痛失至親 於道奇春訓地憶家鄉

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊的日本投手佐佐木朗希，在15年前的311大地震痛失住家、父親以及祖父母。他今天表示，「隨...

MLB／羅利已向阿羅薩雷納聯絡 水手教頭：不會造成休息室問題

墨西哥隊外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）昨日在比賽中試圖與美國隊捕手羅利（Cal Raleigh）握手遭拒，兩名水手隊友間是否出現嫌隙引發關注，羅利在今天受訪時解釋自己未握手原因，並表示已主動向阿羅薩雷納聯繫。

MLB／佐佐木朗希春訓好投 對白襪小聯盟4局送9K

道奇日籍投手佐佐木朗希今天春訓登板繳出好投，他在與白襪小聯盟的比賽主投四局僅挨一安無失分，送出九次三振，好表現得到道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）讚許，表示期待佐佐木朗希能在開季成為陣中輪值一員。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。