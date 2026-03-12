快訊

翹班駕車闖平交道遭列車撞…台鐵新埔站副站長移送法辦 最高罰9萬+吊扣駕照1年

「遠洋合作」發威？ 傳李洋邀彭政閔、李智凱進入公視董事候選名單

日職／經典賽表現被看到了！林家正加盟日本火腿隊 將與古林睿煬、孫易磊當隊友

MLB／去年直球均速破160 紅人火球男動刀將缺席至七月

聯合新聞網／ 綜合報導
紅人火球王牌格林接受關節鏡手術，最快七月才能重返戰場。 美聯社
紅人隊王牌投手格林（Hunter Greene）再度出現傷勢，傳出將在美國時間週三接受關節鏡手術，最快要到七月才能重回投手丘，使紅人先發輪值失去領頭羊。

格林去年季後檢查發現手肘內有骨刺，當時選擇接受富含血小板血漿（PRP）注射治療，如今仍決定動刀，他說：「沒有人比我更感到挫折，但比起勉強上場投球表現不佳，不冒風險動手術顯然更好。」

格林去年球季先發19場拿下7勝4敗、防禦率2.76，在107.2局中送出132次三振，直球均速高達99.5英里（約160.1公里），顯示宰制力依舊，不過近年大小傷不斷，每年都有進入傷兵名單的紀錄。

紅人總管克拉爾（Nick Krall）說：「大家原本擔心有更嚴重的問題，但看來他（格林）的尺側副韌帶狀況良好，他可能對自己始終無法完整參與球季感到挫折，但我們只希望他能盡快回到球場幫助球隊贏球。」

MLB／太空人守護神海德因傷錯過開季 官網點名5投手含鄧愷威

太空人明星終結者海德因二頭肌發炎將缺席開季，讓球隊失去重要牛棚大將。阿布瑞尤將暫代其職位，擔任球隊終結者。

MLB／去年直球均速破160 紅人火球男動刀將缺席至七月

紅人王牌投手格林將接受關節鏡手術，預計缺席至七月，這對紅人先發輪值打擊重大。格林去年表現出色，但傷病困擾不斷，這次手術旨在解決手肘內的骨刺問題。

MLB／佐佐木朗希在311地震痛失至親 於道奇春訓地憶家鄉

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊的日本投手佐佐木朗希，在15年前的311大地震痛失住家、父親以及祖父母。他今天表示，「隨...

MLB／羅利已向阿羅薩雷納聯絡 水手教頭：不會造成休息室問題

墨西哥隊外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）昨日在比賽中試圖與美國隊捕手羅利（Cal Raleigh）握手遭拒，兩名水手隊友間是否出現嫌隙引發關注，羅利在今天受訪時解釋自己未握手原因，並表示已主動向阿羅薩雷納聯繫。

MLB／佐佐木朗希春訓好投 對白襪小聯盟4局送9K

道奇日籍投手佐佐木朗希今天春訓登板繳出好投，他在與白襪小聯盟的比賽主投四局僅挨一安無失分，送出九次三振，好表現得到道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）讚許，表示期待佐佐木朗希能在開季成為陣中輪值一員。

