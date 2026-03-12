MLB／去年直球均速破160 紅人火球男動刀將缺席至七月

紅人隊王牌投手格林（Hunter Greene）再度出現傷勢，傳出將在美國時間週三接受關節鏡手術，最快要到七月才能重回投手丘，使紅人先發輪值失去領頭羊。

格林去年季後檢查發現手肘內有骨刺，當時選擇接受富含血小板血漿（PRP）注射治療，如今仍決定動刀，他說：「沒有人比我更感到挫折，但比起勉強上場投球表現不佳，不冒風險動手術顯然更好。」

格林去年球季先發19場拿下7勝4敗、防禦率2.76，在107.2局中送出132次三振，直球均速高達99.5英里（約160.1公里），顯示宰制力依舊，不過近年大小傷不斷，每年都有進入傷兵名單的紀錄。

紅人總管克拉爾（Nick Krall）說：「大家原本擔心有更嚴重的問題，但看來他（格林）的尺側副韌帶狀況良好，他可能對自己始終無法完整參與球季感到挫折，但我們只希望他能盡快回到球場幫助球隊贏球。」