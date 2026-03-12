MLB／太空人守護神海德因傷錯過開季 官網點名5投手含鄧愷威

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
太空人明星終結者海德無法準時開季。 路透社
太空人隊去年球季無緣季後賽，本季尋求反彈卻傳壞消息，明星終結者海德（Josh Hader）因二頭肌發炎持續被列在傷兵名單，預計無法準時開季，使太空人在球季初期痛失牛棚大將。

海德去年季末因左肩關節囊拉傷提前報銷，今年二月春訓時又診斷出二頭肌發炎，使他調整進度落後，他在本週才剛完成首次牛棚練投，球速達到87英里（約140公里），但已確定不會被列入球隊開季名單。

海德去年為太空人拿下28次救援成功，48場出賽防禦率2.05，在52.2局飆出76次三振，K功依舊了得，生涯第六度入選明星賽，並在六月被評為美聯單月最佳救援投手，不過他在八月左肩出現不適，最終提前結束球季。

大聯盟官網指出，阿布瑞尤（Bryan Abreu）將暫代海德擔任太空人終結者，搭配金恩（Bryan King）、歐克特（Steven Okert）與索沙（Bennett Sousa）等人組牛棚戰力。官網另外提到，太空人本季投手深度更強，點名5名投手，其中包含台灣好手鄧愷威

MLB 太空人 鄧愷威

