MLB／佐佐木朗希在311地震痛失至親 於道奇春訓地憶家鄉

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊的日本投手佐佐木朗希，在15年前的311大地震痛失住家、父親以及祖父母。他今天表示，「隨著年齡增長，家鄉的存在更加特別。」

共同社與日本放送協會（NHK）報導，佐佐木目前24歲，出生於岩手縣陸前高田市，2011年3月11日日本發生大地震時，他才9歲，仍在小學就讀。而地震引發的海嘯沖毀他的住家，這場災難也奪走他父親、祖父母的性命。

他在災後搬到岩手縣大船渡市，高中畢業之前都在當地生活。高中畢業後，他在選秀會被日本職棒千葉羅德海洋隊網羅，2022年成為日本最年輕完全比賽的紀錄保持者，並待在日職4個球季後於2025年初加盟美國職棒洛杉磯道奇，與同隊球星大谷翔平、山本由伸共同出擊。

他今天在美國亞利桑那州格倫代爾（Glendale）的春訓基地受訪時表示，「我對這場地震的感受沒有太大改變，跟過去以來的想法一樣，隨著年紀增長，家鄉的存在變得更加特別，而隨著居住的國家改變，也讓我再次感受到家鄉的特別。」