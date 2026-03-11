MLB／佐佐木朗希春訓好投 對白襪小聯盟4局送9K

道奇日籍投手佐佐木朗希今天春訓登板繳出好投，他在與白襪小聯盟的比賽主投四局僅挨一安無失分，送出九次三振，好表現得到道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）讚許，表示期待佐佐木朗希能在開季成為陣中輪值一員。

佐佐木朗希今天面對由2A選手組成的白襪打線展現壓制力，用59球投完四局，其中共40球為好球，他在遭首名打者敲安後隨即回穩，後續一連三振七名打者，整場送出九張老K，沒有失掉任何分數。

佐佐木朗希說：「先前我覺得自己投球感覺不太好，但我今天做了一些調整，只要投球機制保持好，就能有好的控球和狀態。」佐佐木朗希先前在春訓登板兩場，主投3.1局防禦率高達18.9，表現有些起伏。

道奇總教練羅伯茲說：「他表現的非常好，球速約98到100英里之間，指叉球在好球帶邊緣，讓打者大量揮空，今天的表現再好不過了。」