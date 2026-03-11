MLB／羅利已向阿羅薩雷納聯絡示好 水手教頭：不會造成休息室問題

墨西哥隊外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）昨日在比賽中試圖與美國隊捕手羅利（Cal Raleigh）握手遭拒，兩名水手隊友間是否出現嫌隙引發關注，羅利在今天受訪時解釋自己未握手原因，並表示已主動向阿羅薩雷納聯繫。

羅利說：「我已私下跟他（阿羅薩雷納）聊過了，等回到西雅圖後，我們會是一家人、是兄弟，如果他覺得不被尊重我很抱歉，但我對他和墨西哥隊都充滿尊敬，我很愛他。」

阿羅薩雷納昨天賽後對握手遭拒表達不滿，更說出「應該下地獄」的重話，目前不清楚他是否帶玩笑意味，羅利說：「我只是專注於比賽，相信他也希望我在季後賽能保持這種專注力，我已跟他說清楚了。」

水手總教練威爾森（Dan Wilson）說：「這些選手之所以能成為頂尖運動員，就是因為他們很有好勝心，他們也非常尊敬與欣賞彼此，相信這不會造成休息室問題。」