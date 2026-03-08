經典賽／賽季前打WBC不容易 古林睿煬喊話：不要只有贏球才喜歡我們

古林睿煬扛下重要的一戰，今天面對南韓隊演出好投，幫助中華隊打贏這場非贏不可的戰役，他在賽後多次激動哽咽，也向球迷喊話，「真的不要只有贏球才喜歡我們」，他坦言前兩場比賽團隊打得不好，但大家一起在努力，「不管怎樣，希望你們都可以幫我們加油，賽季前面來打這個比賽是很辛苦的，大家都做得很棒。」

中華隊今天打到延長10局以5：4擊敗南韓隊，由統一獅隊養成茁壯、外銷日職火腿隊的古林睿煬先發，強力壓制南韓打線，一開賽連續解決6人次，直到第7棒金周元才敲出首安，隨即在壘間遭到牽制出局，古林睿煬投完前4局只面對12人次。

古林睿煬第5局保送安賢民開局，文保景纏鬥8球後敲安，在用球數59球之際退場，將一、三壘有人局面交給旅美左投林維恩，惠特康（Shay Whitcomb）打出游擊方向滾地球形成雙殺打，南韓跑回1分，記在古林睿煬帳上。

這已非古林睿煬第一次揚威東京巨蛋，2023年亞冠賽面對日本隊開賽16上16下、最終6.2局失1分，一戰投進日本球隊視線；時光來到2026年，他已在一級國際賽事、強度最高的經典賽擔綱王牌投手，面對南韓隊毫無畏懼，演出4局失1分好投，南韓隊教頭柳志炫賽後也點名，中華隊的先發投手投了很長局數，對戰局帶來很大影響。

古林睿煬表示，「韓國真的是一個很強勁的對手，感謝他們有這麼好的實力和我們碰撞，才有今天這麼好看的球賽。」

評比今天表現，古林睿煬特別點出今天的揮空率不高，要特別感謝隊友，「真的謝謝守備幫忙，打者也在很前面就打下分數，我丟起來是滿安心。」

他的跨國好友郭彬同場登板，面對中華隊投3.1局，僅因鄭宗哲的陽春砲丟掉分數。古林睿煬笑說，自己心態有點複雜，「我一方面希望他投得很好，一方面希望他被打爆，我相信他也是一樣心情。我覺得我們都盡了全力、毫無保留，所以不用覺得遺憾，他做得很好。」

中華隊打下重要的一勝，古林睿煬回想此役，即便賽後聊起來也覺得情緒有些波動，「去年整年都在國外，雖然這次一樣在日本，很多台灣球迷為我們加油，大家都團結在一起，回想到小時候看中華隊的感覺，謝謝大家、謝謝球迷、也謝謝隊友，有一場這麼感動的比賽。」