MLB／老將馬提一年短約去皇家 生涯累計千安百轟三百盜

皇家宣布與兩屆明星外野手馬提（Starling Marte）簽下一年100萬美元合約，希望這位生涯累計千安百轟的右打老將，能在球隊面對左投時的提供火力援助。

馬提目前37歲，14年大聯盟生涯曾兩度入選明星賽、獲得兩座金手套獎，他生涯平均打擊率為2成85，累積1639支安打、163支全壘打、667分打點與361次盜壘，在大聯盟史上，同時累積至少150支全壘打與350次盜壘的球員僅有19位。

馬提生涯在季後賽共出賽25場，可為年輕的皇家陣容提供寶貴經驗，去年他在大都會開季陷入低潮，前41場出賽中打擊率僅2成20，但後57場比賽裡回升至2成95，證明身手尚未受年齡影響，最終整季打擊率2成70，主要擔綱指定打擊或角落外野手。