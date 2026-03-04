聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／老將馬提一年短約去皇家 生涯累計千安百轟三百盜
皇家宣布與兩屆明星外野手馬提（Starling Marte）簽下一年100萬美元合約，希望這位生涯累計千安百轟的右打老將，能在球隊面對左投時的提供火力援助。
馬提目前37歲，14年大聯盟生涯曾兩度入選明星賽、獲得兩座金手套獎，他生涯平均打擊率為2成85，累積1639支安打、163支全壘打、667分打點與361次盜壘，在大聯盟史上，同時累積至少150支全壘打與350次盜壘的球員僅有19位。
馬提生涯在季後賽共出賽25場，可為年輕的皇家陣容提供寶貴經驗，去年他在大都會開季陷入低潮，前41場出賽中打擊率僅2成20，但後57場比賽裡回升至2成95，證明身手尚未受年齡影響，最終整季打擊率2成70，主要擔綱指定打擊或角落外野手。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。