MLB／洋基史丹頓春訓初登場 敲184公里強勁安打稱感覺很好

洋基「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）今天迎來春訓首次亮相，他在洋基交手巴拿馬隊的熱身賽中，擊出一支擊球初速達114.3英里的安打，洋基終場則以11：1大勝巴拿馬。

史丹頓在今天第二打席從巴拿馬投手羅德里格斯（Erian Rodriguez）手中揮出左外野安打，該球的擊球初速為114.3英里（約184公里／小時），史丹頓形容自己「感覺很好」，他說：「沒什麼能比得上面對真正投手的感覺，在有球迷的比賽氛圍裡，一切感覺很棒。」

史丹頓去年因傷僅出賽77場，不過他自7月2日起共打出24轟，為同時期全大聯盟第四多，他已學會如何在傷痛下保持貢獻，他說：「我只是想試著在場上產生影響力，把每件事做好。」

洋基今天由左投弗里德（Max Fried）先發，他主投3局僅挨1安，送出1次三振與3次保送，他對於投出3次保送感到懊惱，形容自己「有點生疏、不太協調。」弗里德說：「在有主審的正式比賽裡，有完全不同的感覺。」