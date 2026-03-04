MLB／才剛退出WBC多明尼加隊 費城人羅哈斯藥檢陽性禁賽80場

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
費城人羅哈斯因藥檢未過遭禁賽80場。 美聯社
費城人羅哈斯因藥檢未過遭禁賽80場。 美聯社

大聯盟再傳禁藥事件，費城人外野手羅哈斯（Johan Rojas）因藥檢出現陽性反應，將面臨禁賽80場處分，這是繼勇士普洛法（Jurickson Profar）後，同日第二起藥檢未過事件。

根據《The Athletic》報導，羅哈斯的陽性反應出現於休賽季期間，目前尚不清楚是何種物質導致，不過羅哈斯聲稱已解僱了休賽季稍早聘請的經紀人，並將對檢測結果提出上訴。

羅哈斯原本為經典賽多明尼加隊成員之一，不過他先前已宣布不會向國家隊報到，表示因「個人因素」選擇退出。羅哈斯去年球季打擊陷入低潮，打擊率為2成24、長打率僅2成89，在他遭禁賽後，頂級新秀克勞佛（Justin Crawford）被看好成為費城人先發中外野手。

MLB／普洛法二度藥檢未過遭禁賽一年 同時失去經典賽荷蘭隊資格

勇士外野手普洛法（Jurickson Profar）原本預計將代表荷蘭參加經典賽，不過今傳出他發生近一年內第二次藥檢未過，將被大聯盟處以162場的禁賽處分，同時失去經典賽參賽資格。 普洛法去年三月曾

MLB／木屐也向山本由伸取經！大讚標槍訓練法稱「效果不錯」

或許是看到日籍王牌投手山本由伸在去年世界大賽的成功，他的獨門訓練方法也引起道奇隊內一陣旋風，道奇MVP老將「木屐」貝茲（Mookie Betts）今日在春訓比賽採訪中透露一則秘辛，他稱自己在春訓期間私下向山本學習獨門的「標槍訓練法」，他還大讚這個訓練方法「效果不錯」。

MLB／慘遭白襪打線砲擊 今永昇太先發投不滿3局便挨3轟退場

本屆經典賽日本隊遺珠、小熊隊明星左投今永昇太，今天在春訓熱身賽掛帥先發，但他卻慘遭對手白襪打線狙擊，總計他先發2.2局慘挨3轟，交出1K、失3分、無四壞的成績單。

MLB／鄧愷威再度過招大都會 中繼1.2局繳1K2BB、失1分成績

休賽季轉戰太空人隊的台灣旅美好手鄧愷威，在大聯盟春訓初登板面對紐約大都會交出2局2K，沒保送、沒失分的好投，還解決大都會「3連星」打線。今日，他再度迎來第2次登板機會，同樣面對大都會，中繼1.2局被敲一支陽春砲，繳出1K、2BB、失1分的不俗成績。

MLB／藍鳥「新同學」希斯初登板 交1.2局、3K亮眼成績單

去年世界大賽與道奇隊血戰7場，最終3：4痛失冠軍金盃的藍鳥隊，在休賽季以7年2.1億美元（約新台幣65.9億）的大約，網羅自由市場上的大咖希斯（Dylan Cease），提升球隊整體投手陣容。今天在春

