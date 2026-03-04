聽新聞
MLB／才剛退出WBC多明尼加隊 費城人羅哈斯藥檢陽性禁賽80場
大聯盟再傳禁藥事件，費城人外野手羅哈斯（Johan Rojas）因藥檢出現陽性反應，將面臨禁賽80場處分，這是繼勇士普洛法（Jurickson Profar）後，同日第二起藥檢未過事件。
根據《The Athletic》報導，羅哈斯的陽性反應出現於休賽季期間，目前尚不清楚是何種物質導致，不過羅哈斯聲稱已解僱了休賽季稍早聘請的經紀人，並將對檢測結果提出上訴。
羅哈斯原本為經典賽多明尼加隊成員之一，不過他先前已宣布不會向國家隊報到，表示因「個人因素」選擇退出。羅哈斯去年球季打擊陷入低潮，打擊率為2成24、長打率僅2成89，在他遭禁賽後，頂級新秀克勞佛（Justin Crawford）被看好成為費城人先發中外野手。
