MLB／普洛法二度藥檢未過遭禁賽一年 同時失去經典賽荷蘭隊資格

勇士外野手普洛法（Jurickson Profar）原本預計將代表荷蘭參加經典賽，不過今傳出他發生近一年內第二次藥檢未過，將被大聯盟處以162場的禁賽處分，同時失去經典賽參賽資格。

普洛法去年三月曾因藥檢出現陽性反應遭禁賽80場，當時檢出的禁藥為人類絨毛膜性腺激素（Chorionic Gonadotropin 、hCG），根據《ESPN》資深記者帕桑（Jeff Passan）報導，普洛法除了將缺席2026年球季外，也無法參加即將開打的經典賽，他原本預計將代表荷蘭隊參賽。

帕桑另外提到，普洛法將失去今年的1500萬美元薪資，他於2024年在教士隊打出生涯年並獲得銀棒獎，隨後在2025年季前與勇士簽下3年4200萬美元合約，去年他在完成80場禁賽後，單季打擊率2成45，貢獻14轟43分打點，OPS為.787。

大聯盟自2014年起，針對兩度違反禁藥規定者的處罰提高為整季禁賽，普洛法是近兩年多來首位觸犯的選手，上一位是2023年效力釀酒人的梅吉亞（J.C.Mejia）。