MLB／木屐也向山本由伸取經！大讚標槍訓練法稱「效果不錯」

或許是看到日籍王牌投手山本由伸在去年世界大賽的成功，他的獨門訓練方法也引起道奇隊內一陣旋風，道奇MVP老將「木屐」貝茲（Mookie Betts）今日在春訓比賽採訪中透露一則秘辛，他稱自己在春訓期間私下向山本學習獨門的「標槍訓練法」，他還大讚這個訓練方法「效果不錯」。

貝茲今天在春訓熱身賽交手天使，他擔任第三棒游擊手，兩次打擊機會均未擊出安打，僅跑回1分便退場休息。在被換下後，貝茲在替補席上接受了洛杉磯當地電視台《SportsNet LA》的採訪。當被問及山本由伸指導的標槍訓練時，他回答道：「我覺得效果不錯。我的投擲距離不如山本，而且一、兩天內也沒有明顯的進步，但我內野的傳球比上賽季好多了。看到山本這兩年保持健康並取得的成功，我想試試看。」

道奇王牌投手山本由伸，今年也將代表日本出征WBC賽事。 美聯社

道奇先發投手奈克（Landon Knack）在今天熱身賽首局被天使打線狙擊，他僅投0.2局就被敲出4安，其中包含2支全壘打，失掉3分。但隨後幾局，道奇接替上來的後援投手群狀態回穩，並封鎖對方打線，未讓天使再越雷池一步；而打線方面，道奇靠著豪華打線群弗里曼（Freddie Freeman）、孟西（Max Muncy）、羅哈斯（Miguel Rojas）等人串聯，加上23歲小將提布斯三世（James Tibbs III）也有單場2安、1打點的好表現，全隊一共敲出13支安打，讓他們在第1、2、6、7局皆進帳1分，終場道奇就以4：3驚險勝出。

身高178公分、體重80公斤的山本由伸，在棒球員身材上屬於絕對劣勢，加上他本人從不重訓。不過靠著他獨門的訓練方法，造就了他強大的核心力量，以及身體軀幹的穩定、平衡，讓山本由伸還是屢屢能夠催出逼近時速160公里的火球。