MLB／慘遭白襪打線砲擊 今永昇太先發投不滿3局便挨3轟退場

本屆經典賽日本隊遺珠、小熊隊明星左投今永昇太，今天在春訓熱身賽掛帥先發，但他卻慘遭對手白襪打線狙擊，總計他先發2.2局慘挨3轟，交出1K、失3分、無四壞的成績單。

前一次在熱身賽先發登板無失分的今永，沒想到今日第二場先發就出狀況，在1局上1出局時，他一記失投球被對手扛出全壘打牆外，這是今永昇太熱身賽首度失分，接著，他連抓2個出局數結束這個半局。

2局上，今永昇太在2出局時又被對手狙擊，這次是1顆沒有失投的內角低滑切球被對手逮中，這球直接飛出左外野全壘打牆，今永在這個半局挨了2安，再度丟掉1分；3局上今永昇太面對白襪首位打者，85英哩（約時速136.8公里）的指叉球投在外角低位置，又被轟出牆外，是今永這場比賽挨的第3轟。挨轟後今永連抓2個出局數，因為用球數逼近50球被換下場。

最終，今永昇太只投2.2局便退場，投出47球，被敲4安包含3轟，丟掉3分，賽後防禦率漲到5.79。

今永昇太（前）今日先發表現不佳，投不滿3局就被換下場。 路透社

現年32歲的今永昇太，在2024年加入小熊隊，開啟美職生涯，旅美首年就豪取15勝，交出防禦率2.91、單季174次三振的超優異成績單，同時入選明星賽。上賽季他出賽25場，成績9勝8敗、防禦率3.73，累積144.2局投球挨31轟，失掉62分，送出117次三振，被打擊率0.218，每局被上壘率0.99，狀態下滑明顯。

今永昇太是上屆2023年WBC經典賽日本國家隊成員之一，當時在冠軍戰對陣美國，他更是擔綱起先發投手任務，他主投2局，被敲4安僅失1分，還送出4次三振。最終，日本隊3：2擊敗美國順利奪冠，今永昇太也拿下勝投殊榮。