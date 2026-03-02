快訊

MLB／鄧愷威再度過招大都會 中繼1.2局繳1K2BB、失1分成績

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣旅美投手鄧愷威。 路透
台灣旅美投手鄧愷威。 路透

休賽季轉戰太空人隊的台灣旅美好手鄧愷威，在大聯盟春訓初登板面對紐約大都會交出2局2K，無保送、無失分的好投，還解決大都會「3連星」打線。今日，他再度迎來第二次登板機會，同樣面對大都會，中繼1.2局被敲一支陽春砲，繳出1K、2BB、失1分的不俗成績。

鄧愷威今年春訓首秀是在今年2月25日，當時同樣交手大都會，當時他主投2局飆2K無失分，還連續解決塞米恩（Marcus Semien）、索托（Juan Soto）、比切特（Bo Bichette）的豪華「3連星」打線，表現可謂十分出色。

今天，鄧愷威再度迎來春訓登板機會，他在3局下登場中繼，先製造游擊方向滾地球，抓下第1個出局數，雖然隨後連續送出2次四壞球，但他隨後狀態回穩，首先製造對方打者二壘方向滾地球，收下第2個出局數；緊接著再拿出招牌「橫掃球」讓對手揮棒落空，用三振結束這個半局。4局下半鄧愷威續投，1出局後，橫掃球失投遭對手泰勒（Tyrone Taylor）夯出一發左外野陽春彈，失掉1分，在挨轟後，鄧愷威冷靜抓下第2個出局數，隨後退場休息。

總結鄧愷威此役成績，中繼1.2局用了38球，最快球速有達到95.3英哩（約時速153.3公里），總計被敲1安失1分，另有2保送、1次三振的紀錄，賽後防禦率2.45，終場太空人3：4輸球。

太空人 鄧愷威

MLB／鄧愷威再度過招大都會 中繼1.2局繳1K2BB、失1分成績

