MLB／藍鳥「新同學」希斯初登板 交1.2局、3K亮眼成績單

去年世界大賽與道奇隊血戰7場，最終3：4痛失冠軍金盃的藍鳥隊，在休賽季以7年2.1億美元（約新台幣65.9億）的大約，網羅自由市場上的大咖希斯（Dylan Cease），提升球隊整體投手陣容。今天在春訓熱身賽迎來他在藍鳥的首秀，總計先發1.2局狂飆3次三振，表現亮眼。

希斯今天先是在第1局接連三振費城人隊兩位明星強打史瓦伯（Kyle Schwarber）、哈波（Bryce Harper），到了第2局兩出局的情況下，他被克魯茲（Bryan De La Cruz）敲出一支陽春砲，隨後哈恩（Jesse Hahn）接替他的投球任務。總計今日希斯投球內容，他先發1.2局，投33球有19顆好球，被敲的唯一一支安打就是陽春砲，失掉1分、送出3次三振與1次保送。

在希斯下場後，儘管藍鳥在前5局以2：5落後，但靠著打線適時串聯，藍鳥隊在第6局單局灌進4分，一舉超前比分，隨後在下一局再度追加保險分，最終7：5拿下笑納比賽勝利。

本場比賽，希斯催出最快98.9英哩（約時速159.16公里）的球速，以還在春訓調整階段來說，狀態可說是十分出色。他在賽後受訪時表示，「你總是想給人留下一個好印象，雖然這場比賽不如例行賽那麼重要，但我絕對想留下好的第一印象。」

現年30歲的希斯，職業生涯從白襪隊起步，在效力5個賽季後於2024年轉戰教士隊，並在2025年休賽季期間加盟藍鳥。2024球季，希斯交出14勝11敗成績單；2025球季，他則交出8勝12敗成績單。值得注意的是，希斯三振打者能力相當出色，據統計，他已經連續5個賽季都交出「單季200K」的成績單。