MiLB／莊陳仲敖春訓連2戰挨轟 李灝宇敲長打

中央社／ 台北27日電
莊陳仲敖投2局失2分責失分、連2場登板挨轟。 法新社
旅美運動家隊台灣雙投今天在美職大聯盟熱身賽登板，林維恩中繼1局無失分，莊陳仲敖投2局失2分責失分、連2場登板挨轟；底特律老虎隊野手李灝宇則是5打數有1支二壘打。

投手林維恩、莊陳仲敖、野手李灝宇都是今年世界棒球經典賽（WBC）台灣隊成員，今天持續在美職大聯盟春訓熱身賽出賽。

運動家隊今天與德州遊騎兵隊交手，運動家隊陣中台灣投手林維恩4局上接手中繼，先投出四壞保送，1人出局後再投出四壞保送，及時回穩，沒讓對手延續攻勢、無失分。

林維恩今天總計投1局，沒被敲出安打，投出2次四壞保送，無失分，最快球速約148公里，目前熱身賽2場出賽，投2局失2分、防禦率9。

運動家隊另一名台灣投手莊陳仲敖6局上接手中繼，讓首名打者敲出滾地球出局，接著連續被敲出3支安打失分，包括1支二壘打，接著投出三振、讓打者敲出滾地球出局。

莊陳仲敖7局續投被首名打者托雷斯（MarcosTorres）敲出陽春砲，但及時回穩，連抓3個出局數，沒有多掉分數。

莊陳仲敖總計投2局被敲4支安打，包括1發全壘打，投出1次三振，失掉2分責失分，最快球速約153公里。運動家隊終場以7比3搶勝，林維恩、莊陳仲敖皆無關勝敗。

底特律老虎隊今天與巴爾的摩金鶯隊交手，老虎隊台灣野手李灝宇先發打3棒、指定打擊，總計5打數敲出1支安打、為二壘打，有1得分，賽後打擊率2成31；老虎隊終場以5比6吞敗。

莊陳仲敖 運動家 林維恩

