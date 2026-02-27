經典賽／龍恩想打但需長遠考量 坦言「飛越整個地球去復健」不合理

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

台美混血好手龍恩（Jonathan Long）因傷在昨天退出中華隊，無緣出戰世界棒球經典賽，他說自己當然想去，但面臨嚴苛的時間壓力，比起橫跨整個地球飛去會合，卻不知道自己能不能揮棒，留在小熊復健會是更合理的選擇。

龍恩日前在大聯盟熱身賽與跑者擦撞，造成手肘痠痛，儘管傷勢並不嚴重，但復原進度不如預期，小熊教頭康索（Craig Counsell）今天透露，他目前仍在恢復中，揮棒時還是有一些痠痛。

龍恩表示，「我必須思考，以長期來說怎樣做會最好，我當然會想去，但我們更傾向不該在如此嚴苛的時間表下去硬撐。」

龍恩理性分析，跟待在小熊恢復傷勢相比，如果要打經典賽，「飛越整個地球去和中華隊會合，卻根本不知道自己能不能揮棒，和團隊在一起卻可能只能復健，這根本沒有道理。」他表示，「要為賽季做好準備，更重要的是完全恢復健康。」

小熊因一壘手奧斯丁（Tyler Austin）膝蓋傷情出現，龍恩的角色更顯關鍵，有望爭取從大聯盟開季，他對此表示，「我無法控制外在因素，只會專注在我能控制的事情上，盡力打出好的春訓表現。」

