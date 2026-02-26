MLB／去年才進古柏鎮 洋基將退休「沙胖」背號隊史第24人

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
沙巴西亞的52號球衣將被洋基退休。 美聯社
洋基宣布將退休「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）的球衣背號，這位2009年世界大賽冠軍功臣，將成為洋基隊史第24位獲球衣號碼退休的人，儀式將於美國時間9月26日交手金鶯的比賽時舉行，並為他設立專屬紀念牌。

沙巴西亞在2025年入選名人堂，生涯共拿下251勝、投出3093次三振，曾奪下兩座勝投王、一次塞揚獎，六度入選明星賽，曾在2009年幫助洋基奪下世界大賽冠軍，該年他在季後賽先發5場拿下4勝1敗，特別是美聯冠軍戰他獨拿兩勝、防禦率僅1.13，榮獲系列賽MVP。

沙巴西亞是洋基史上第24位背號退休的人，一同加入基特（Derek Jeter）、派提特（Andy Pettitte）、波沙達（Jorge Posada）與李維拉（Mariano Rivera）等同期戰友的行列。

效力洋基共11季期間，沙巴西亞累計出賽307場，拿下134勝88敗、防禦率3.81，投出1700次三振，在洋基隊史上，他的三振數排名第四、勝投數排第十、投球局數則排第11。

