MLB／三屆塞揚薛則重回藍鳥 續拚生涯第三冠

聯合新聞網／ 綜合報導
三屆塞揚名投薛則將回鍋藍鳥。 美聯社
根據資深記者海曼（Jon Heyman）報導，三屆塞揚得主、41歲傳奇強投薛則（Max Scherzer）將重返藍鳥，續拚生涯第三座世界大賽冠軍，合約內容目前尚未公布。

薛則被看好退休後能進入名人堂，生涯曾三度榮獲塞揚獎，贏得兩座世界大賽冠軍，共拿下221次勝投、3489次三振，不過近兩年他飽受傷病影響，去年球季僅獲得5勝，繳出生涯最差的單季防禦率5.19。

雖然例行賽表現掙扎，薛則仍在季後賽再次證明自身價值，當藍鳥在美聯冠軍系列賽以1：2落後水手時，他在第四戰主投5.2局僅失2分奪下關鍵勝投，世界大賽時薛則也擔任兩場先發，共主投8.2局失掉4分，皆無關勝敗。

事實上待價而沽的薛則原本不排斥在季中再簽約，不過海曼透露他一直對回歸藍鳥有很高的興趣，雙方最終趕在開季前談妥合約。

MLB 藍鳥 薛則

