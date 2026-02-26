MLB／老虎投手雙星延遲支付到2039年 道奇欠款數仍遙遙領先

老虎在休賽季先以3年1.15億美元合約簽下左投瓦德茲（Framber Valdez），再用一年短約讓「虎王」韋蘭德（Justin Verlander）鳳還巢，今天《美聯社》報導指出，兩人的薪資皆會延遲至2039年才支付完畢。

韋蘭德與老虎簽下1年1300萬美元合約，不過老虎僅須在今年支付他200萬美元，剩餘的1100萬美元將在2030年至2039年期間，逐年付給韋蘭德110萬。

瓦德茲的3年1.15億美元合約中，包含2000萬美元簽約金，同樣會在2030年至2039年期間，每年支付200萬美元，瓦德茲本季薪資為1750萬美元，明年則為3750萬美元，合約還附帶2028年的3500萬美元球隊選擇權，以及2029年4000萬美元的雙方選擇權。

《美聯社》另外提到，老虎的延遲支付金額與衛冕軍道奇無法相提並論，道奇在2028年至2047年期間，仍對10位球員有總額10.945億美元的延遲支付款。