聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
佐佐木朗希，今天進行春訓熱身賽的首場先發。 美聯社
洛杉磯道奇隊24歲日籍投手佐佐木朗希，今天進行春訓熱身賽的首場先發，對戰亞利桑那響尾蛇隊，原訂要投2局，但他僅投1.1局失3分退場，佐佐木朗希表示，有看到一些好的東西，但也還有要加強的地方。

佐佐木朗希去年季中因傷缺陣，9月復出後轉任後援，今天則是他繼去年5月後再次先發出賽，首局就被敲出3支安打（2支長打）還投出1次保送、失3分，之後連2K結束該半局，2局下先投出三振後再出現四壞球保送，投1.1局被換下場。

此戰佐佐木朗希合計投36球，有17顆好球，被敲3安、投出2次保送，失3分，也有3次三振。為了替重返先發輪值做準備，佐佐木朗希今天也嘗試了他新練的卡特球和伸卡球，但開賽時卻是在四縫線直球的控球出狀況。

春訓第一場先發投得掙扎，佐佐木朗希表示，自己在賽前牛棚時，指叉球感覺很不錯，但比賽站上投手丘後卻沒有投好，至於四縫線直球，在牛棚時感覺也很好，但一站上投手丘，投起來就有點不對勁。

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）直言，「今天是我第一次覺得他的投球機制跑掉了，我認為他有點太想用力了（overthrowing）。」而此戰朗希最快球速98.6英里（約159公里），直球均速96.9英里（156公里），他也提到，投球機制對提升球速非常重要，「所以我只想在每次登板之間好好調整、加強這部分。」

MLB／佐佐木朗希加練新球種 春訓首場先發1.1局失3分

