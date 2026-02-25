快訊

MLB／被火球男丟158公里頭部觸身球 費爾柴德對道奇2支1

聯合新聞網／ 綜合報導
費爾柴德。 法新社
守護者隊台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）持續在大聯盟春訓出賽，今天差點被道奇火球男恩里克斯（Edgardo Henriquez）的98.3英里（158.2公里）速球爆頭，本場比賽費爾柴德敲出1支安打。

費爾柴德連5年有大聯盟上場紀錄，共出戰277場比賽。休賽季他與守護者隊簽小聯盟合約，具備優異中外野防守能力是他的最大優勢。今年他加入中華隊，將出征3月5日開打的世界棒球經典賽

今天費爾柴德對道奇擔任先發第六棒，守中外野。首打席面對恩里克斯，第5球卻直接朝他頭上招呼，球速高達98.3英里，成為觸身球保送。

費爾柴德被頭部觸身球後看起來無大礙。第2打席纏鬥7球後被三振，第3打席則是鎖定米爾斯（Wyatt Mills）失投球，擊出強勁一壘安打。

總計費爾柴德2打數1安打，獲得1次保送，打擊率上升至0.286，OPS值0.661。

MLB／鄭宗哲大聯盟春訓首安出爐！打點進帳、OPS值1.000

世界棒球經典賽3月5日開打，中華隊國手鄭宗哲目前仍在大聯盟春訓賽場，穿著紅襪隊球衣奮戰，今天上場代守游擊，還敲出首安、首打點並跑回1分。 鄭宗哲第6局代守，首打席則選到四壞保送，後來靠隊友滾地球

MLB／鄧愷威7球解決大都會三連星！春訓初登板2局無失分

台灣旅美投手鄧愷威休賽季被巨人隊交易至太空人隊，今天大聯盟春訓熱身賽初登板，面對大都會隊主投2局飆2K，沒保送、沒失分。 鄧愷威第3局登板，先解決2名打者，接下來羅哈斯（Jose Rojas）敲

MLB／勇士與塞爾完成1+1延長合約 年薪8.4億破隊史紀錄

勇士和王牌左投「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）達成協議，雙方簽下一份一年2700萬美元（約8.4億台幣）延長合約，將這名前國聯塞揚獎得主續留至2027賽季，平均年薪更打破勇士隊史紀錄。 勇

MLB／岡本和真春訓首轟出爐 藍鳥球員形容：最流暢右打揮棒

日本強打岡本和真休賽季簽下4年6000萬美元合約，轉戰藍鳥隊。今天他在大聯盟春訓轟出一發431英尺的大號全壘打，隊友克萊門特（Ernie Clement）形容：「這輩子看過最流暢的右打揮棒之一。」

MLB／多明尼加MVP荒17年 索托放話挑戰大谷翔平：我來了

上一次有多明尼加籍球員拿下MVP，是2009年的「生化人」普荷斯（Albert Pujols）。現年27歲的大都會隊強打索托（Juan Soto）受訪時表態今年將全力追逐MVP，不過他要面臨道奇隊大谷

