MLB／被火球男丟158公里頭部觸身球 費爾柴德對道奇2支1

守護者隊台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）持續在大聯盟春訓出賽，今天差點被道奇火球男恩里克斯（Edgardo Henriquez）的98.3英里（158.2公里）速球爆頭，本場比賽費爾柴德敲出1支安打。

費爾柴德連5年有大聯盟上場紀錄，共出戰277場比賽。休賽季他與守護者隊簽小聯盟合約，具備優異中外野防守能力是他的最大優勢。今年他加入中華隊，將出征3月5日開打的世界棒球經典賽。

今天費爾柴德對道奇擔任先發第六棒，守中外野。首打席面對恩里克斯，第5球卻直接朝他頭上招呼，球速高達98.3英里，成為觸身球保送。

費爾柴德被頭部觸身球後看起來無大礙。第2打席纏鬥7球後被三振，第3打席則是鎖定米爾斯（Wyatt Mills）失投球，擊出強勁一壘安打。

總計費爾柴德2打數1安打，獲得1次保送，打擊率上升至0.286，OPS值0.661。