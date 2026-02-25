MLB／勇士與塞爾完成1+1延長合約 年薪8.4億破隊史紀錄

勇士和王牌左投「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）達成協議，雙方簽下一份一年2700萬美元（約8.4億台幣）延長合約，將這名前國聯塞揚獎得主續留至2027賽季，平均年薪更打破勇士隊史紀錄。

勇士先前已執行塞爾本季的1800萬美元球隊選擇權，如今完成延長合約後，塞爾在未來兩季將獲得4500萬美元的保障收入，同時合約還附帶2028年的3000萬美元球隊選擇權，為勇士帶來極大彈性，球團可視塞爾表現決定是否執行。

塞爾的平均年薪2700萬美元超越唐納森（Josh Donaldson）在2019年簽下的一年2300萬美元合約，打破勇士隊史紀錄，勇士總管安索波洛斯（Alex Anthopoulos）說：「沒有人比他（塞爾）更適合得到隊史最高年薪，他是聯盟數一數二的先發投手，加上他的為人與態度，他值得這份合約。」

塞爾目前36歲，他在2024年繳出18勝、225次三振、防禦率2.38的成績，勇奪投手三冠王與生涯首座塞揚獎，儘管去年曾因肋骨傷勢離開戰線，但他在21場出賽中，繳出32.4%的三振率。在簽下延長合約後，塞爾有望完成在勇士隊退休的心願，他說：「這是我夢想中的事，非常感謝所有幫助我走到今天的人。」

Braves, LHP Chris Sale agree to extension through 2027 with a 2028 club option. pic.twitter.com/dnYBKI77hz — MLB (@MLB) 2026年2月24日