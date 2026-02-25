MLB／鄧愷威7球解決大都會三連星！春訓初登板2局無失分

快訊

鄧愷威。 美聯社
台灣旅美投手鄧愷威休賽季被巨人隊交易至太空人隊，今天大聯盟春訓熱身賽初登板，面對大都會隊主投2局飆2K，沒保送、沒失分。

鄧愷威第3局登板，先解決2名打者，接下來羅哈斯（Jose Rojas）敲出強勁游擊滾地球，隊友守備失誤，但鄧愷威三振洛維特（Ben Rortvedt），結束這局。

第4局鄧愷威續投，面對大都會3位球星塞米恩（Marcus Semien）、索托（Juan Soto）、比切特（Bo Bichette），只花7顆球就上演三上三下，表現堪稱完美。鄧愷威只用17球就吃下2局，其中15球為好球，最快球速達94.4英里（約152公里）。

索托擁有大聯盟史上最大的15年7.65億美元合約，比切特休賽季與大都會簽下3年1.26億美元合約，塞米恩也有7年1.75億美元合約，3人合約總值加總達10.66億美元。

