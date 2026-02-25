MLB／鄧愷威7球解決大都會三連星！春訓初登板2局無失分

日本強打岡本和真休賽季簽下4年6000萬美元合約，轉戰藍鳥隊。今天他在大聯盟春訓轟出一發431英尺的大號全壘打，隊友克萊門特（Ernie Clement）形容：「這輩子看過最流暢的右打揮棒之一。」

2026-02-24 16:15