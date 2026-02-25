聽新聞
MLB／鄭宗哲大聯盟春訓首安出爐！打點進帳、OPS值1.000
世界棒球經典賽3月5日開打，中華隊國手鄭宗哲目前仍在大聯盟春訓賽場，穿著紅襪隊球衣奮戰，今天上場代守游擊，還敲出首安、首打點並跑回1分。
鄭宗哲第6局代守，首打席則選到四壞保送，後來靠隊友滾地球掩護，跑回本壘得分。
第二打席，鄭宗哲面對柯提斯（Khristian Curtis）90.8英里內角卡特球，敲出右邊方向強勁安打，擊球初速約95.6英里（約153.85公里），春訓首安、首打點都出現。
海盜本場比賽狂敲21安灌進16分，終場以16：7大勝紅襪。鄭宗哲大聯盟春訓出賽3場，3打數1安打，選到3次四壞保送，有1盜壘、1打點、3得分。打擊率0.333、上壘率0.667、OPS值1.000。
