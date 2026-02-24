MLB／岡本和真春訓首轟出爐 藍鳥球員形容：最流暢右打揮棒

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
岡本和真。 路透
岡本和真。 路透

日本強打岡本和真休賽季簽下4年6000萬美元合約，轉戰藍鳥隊。今天他在大聯盟春訓轟出一發431英尺的大號全壘打，隊友克萊門特（Ernie Clement）形容：「這輩子看過最流暢的右打揮棒之一。」

岡本和真過去是日職讀賣巨人隊不動第四棒，休賽季透過入札制度挑戰大聯盟，最終落腳藍鳥。為了盡早適應大聯盟，岡本透露休賽季做大量的訓練，「這個春訓我真的很努力，做很多打擊籠訓練，也有很多實戰打擊，常常跟教練討論。我希望開季就能處在最佳狀態，準備就緒，第一轟能先打出來，真的很開心。」

岡本和真開轟後回到休息室，當家球星小葛雷諾第一個歡迎他，兩人已培養出好感情，不只常被分在同一組打擊練習，還會一起加練一壘守備。對於隊友的興奮反應，岡本直呼，「看見大家那樣反應，讓我想為球隊多打一些。」

藍鳥打擊教練波金斯（David Popkins）盛讚岡本和真的揮棒，「他有能力調整，也能靠前腳發力擊球，還有很棒的力量，能做的事很多。一定會有適應期，但他目前看起來真的很棒。我喜歡他的訓練方式，期待看見他完全放開，盡情揮棒的樣子。」

