快訊

開工日驚魂…北市文山區知名餐廳傳命案 一開冰櫃赫見女員工屍體

張榮發遺產官司戰未了！張國煒想換遺囑執行人 親現身法院

蘋果3月發表會倒數！iPhone 17e四大升級搶先看：前鏡頭、採用動態島

經典賽／籃籃大聯盟春訓現場挺鄭宗哲 網讚：台灣的推進隊長

聯合新聞網／ 綜合報導
鄭宗哲(左)、籃籃(右)。截圖自籃籃IG
鄭宗哲(左)、籃籃(右)。截圖自籃籃IG

樂天桃猿隊應援團推進隊長籃籃最近飛到美國佛羅里達，觀看紅襪隊旅美好手鄭宗哲比賽，兩人還合影留念，在陽光下露出燦爛的笑容。

鄭宗哲將代表中華隊參加經典賽，休賽季他被海盜隊DFA後輾轉多隊，最後加入紅襪並參加大聯盟春訓，今天面對光芒隊擔任第八棒游擊手，2打數沒安打、吞下1次三振。

籃籃在社群平台發文寫道，「一下飛機決定先來幫同鄉加油。」她分享自己與鄭宗哲的多張合照，兩人相見歡後合影留念，看起來非常開心。

網友們紛紛留言表示，「讚讚，台灣的推進隊長」、「感覺籃籃看到宗哲，比宗哲看到籃籃還開心」、「超前部署，邁阿密複賽應援場勘」、「樂天海外顧問」、「籃籃好有心」。

鄭宗哲

相關新聞

MLB／鄭宗哲扛先發游擊2支0 一線之隔吞三振

效力紅襪隊的台灣內野手鄭宗哲，在今年大聯盟春訓熱身賽首度先發亮相，今天面對光芒隊擔任第八棒、游擊手，2打數沒有安打、吞下...

MLB／多明尼加MVP荒17年 索托放話挑戰大谷翔平：我來了

上一次有多明尼加籍球員拿下MVP，是2009年的「生化人」普荷斯（Albert Pujols）。現年27歲的大都會隊強打索托（Juan Soto）受訪時表態今年將全力追逐MVP，不過他要面臨道奇隊大谷

經典賽／籃籃大聯盟春訓現場挺鄭宗哲 網讚：台灣的推進隊長

樂天桃猿隊應援團推進隊長籃籃最近飛到美國佛羅里達，觀看紅襪隊旅美好手鄭宗哲比賽，兩人還合影留念，在陽光下露出燦爛的笑容。 鄭宗哲將代表中華隊參加經典賽，休賽季他被海盜隊DFA後輾轉多隊，最後加入

MLB／高薪加入道奇成「一割男」 康佛托轉戰小熊只有小聯盟約

32歲外野手康佛托（Michael Conforto）上季以1年1700萬美元合約，加入豪門道奇隊。結果表現不如預期，甚至沒被帶進季後賽，如今確定以小聯盟合約轉戰小熊隊。 康佛托上季出賽138場

MLB／韋蘭德實戰投打面對李灝宇 「胖卡布」看他回歸：我也想回來了

舊「虎王」韋蘭德（Justin Verlander）回歸老虎隊，今天在春訓基地重逢老隊友，退役球星卡布雷拉（Miguel...

MLB／龍恩返台計畫暫未更動 春訓左手肘痠痛仍需休息

入選世界棒球經典賽中華隊的混血好手龍恩，在美國職棒大聯盟春訓意外受傷，雖然左手肘仍有些痠痛，預計於27日加入中華隊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。