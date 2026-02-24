MLB／多明尼加MVP荒17年 索托放話挑戰大谷翔平：我來了

上一次有多明尼加籍球員拿下MVP，是2009年的「生化人」普荷斯（Albert Pujols）。現年27歲的大都會隊強打索托（Juan Soto）受訪時表態今年將全力追逐MVP，不過他要面臨道奇隊大谷翔平這座高牆。

索托生涯8季有6次擠進MVP票選前10，2021年他國聯第2，僅次哈波（Bryce Harper）。大谷轉戰國聯的道奇隊後，連2年都奪下MVP；索托則是連2年第3名，前年在美聯洋基隊，去年在國聯大都會隊。

大谷翔平具備頂尖打擊成績，又能投球，每年都具備MVP競爭力。對此索托表示，「我每年都會在那個位置上，所以最好繼續做他正在做的事，因為我要來了。」

索托沒辦法投球，只能在打擊和守備成績方面繼續提升。索托去年43轟、OPS值0.921，跑壘大幅提升，並列國聯盜壘王。索托也談到自己能進步的地方，「我覺得每個人都想比去年更好，當然想在跑壘更出色，外野守備也更好，就連打擊也是，希望能再提升。這幾年我表現都不錯，繳出很多數據、創生涯新高，我只想繼續做，一年比一年更好。」

索托認為如果想拿MVP，就要像巔峰時期的普荷斯（Albert Pujols）、羅德里奎茲（Alex Rodriguez）或邦茲（Barry Bonds），長期且穩定地繳出驚人數據。他也點名前隊友賈吉（Aaron Judge）和大谷翔平。

談到大谷翔平，索托直言，「他真的很強、真的很強，但我就是必須擊敗他。這絕對不容易，但我必須找到方法做到。」索托強調，「任何球員在任何階段，都想拿MVP，我覺得那會非常特別，不只對我自己，對整個多明尼加也是。」