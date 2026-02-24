MLB／高薪加入道奇成「一割男」 康佛托轉戰小熊只有小聯盟約

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
康佛托。 美聯社
32歲外野手康佛托（Michael Conforto）上季以1年1700萬美元合約，加入豪門道奇隊。結果表現不如預期，甚至沒被帶進季後賽，如今確定以小聯盟合約轉戰小熊隊。

康佛托上季出賽138場，僅12轟36打點，打擊率0.199，OPS值0.637，勝場貢獻值（WAR）-0.7。如此糟糕的表現，讓他季後賽完全沒機會上場。

康佛托糟糕的表現，間接促成道奇簽下上季效力小熊的塔克（Kyle Tucker）。失去小熊的塔克外野陣容依舊完整，有哈普（Ian Happ），阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）和鈴木誠也，不過鈴木誠也去年大多擔任指定打擊，右外野可能是康佛托能競爭的位置。

對於康佛托這筆簽約，小熊總教練康索（Craig Counsell）表示，「他是在這個聯盟成功過的球員，如果能找回其中一部分，那他就會是很有用的戰力。」

