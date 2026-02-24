快訊

什麼是第122條？一文看懂川普關稅戰的「新法律武器」

二戰戰艦拚火力 最「對稱」也最「男子漢」的武器？

台積電逆勢美股開高 台股續漲逾500點再創新高

MLB／韋蘭德實戰投打面對李灝宇 「胖卡布」看他回歸：我也想回來了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
舊「虎王」韋蘭德。 美聯社
舊「虎王」韋蘭德（Justin Verlander）回歸老虎隊，今天在春訓基地重逢老隊友，退役球星卡布雷拉（Miguel Cabrera）看到他還在投滿滿感嘆，「真的不簡單！他很努力鍛鍊，能看到他又回到老虎真的很酷。」

韋蘭德已經高齡43歲，今年與老虎簽下1年1300萬美元合約，重回這支自己曾效力13年的球隊，今天在春訓首度進行實戰投打練習，面對包括台灣好手李灝宇在內的3位打者。

卡布雷拉目前也在老虎春訓基地，預計停留一周，看到韋蘭德還在場上奮戰，他笑說：「我也想回來了。」卡布雷拉還比韋蘭德小1歲，他透露確實收到朋友的不少訊息，詢問他要不要復出，「但我的想法是，我已經打了太久的棒球了，在生涯最後5年裡幾乎是帶著滿身傷在打。」

卡布雷拉欣慰韋蘭德回歸虎營，尤其是現在的老虎天賦滿滿，「我們有很多天賦，還有史庫柏（Tarik Skubal）。」他說韋蘭德將會幫助到這支球隊、這座城市，「也希望他能一整年都保持健康，幫助球隊贏得分區冠軍、衝刺世界大賽。」

韋蘭德 老虎

