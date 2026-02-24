MLB／鄭宗哲扛先發游擊2支0 一線之隔吞三振
效力紅襪隊的台灣內野手鄭宗哲，在今年大聯盟春訓熱身賽首度先發亮相，今天面對光芒隊擔任第八棒、游擊手，2打數沒有安打、吞下1次三振，首安仍在等待開張。
鄭宗哲先前於21日面對東北大學的交流賽擔任先發第七棒、游擊手，進入大聯盟熱身賽後，23日面對藍鳥隊替補出賽，2打席都是保送且有1次盜壘成功，最終都跑回分數。
鄭宗哲此役獲得先發機會，第3局面對光芒左投西摩（Ian Seymour），球數2好2壞之際，一顆偏低角度的92.2哩直球，正好削過好球帶，原先判決壞球，捕手佛特斯（Nick Fortes）提出挑戰後改判，反倒變成鄭宗哲遭到三振。
鄭宗哲第二打席面對安格勒特（Mason Englert），送向中外野的強勁擊球，擊球初速101.3哩、飛行距離344呎遭到接殺，隨後就在6局下陣容大幅異動時退場。
紅襪終場以1：2不敵光芒，鄭宗哲在今年春訓累積4打席、2打數，尚未出現首安。
