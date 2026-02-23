MLB／龍恩返台計畫暫未更動 春訓左手肘痠痛仍需休息

快訊

中央社／ 台北23日電
台美混血好手龍恩。 美聯社
入選世界棒球經典賽中華隊的混血好手龍恩（Jonathon Long），在美國職棒大聯盟春訓意外受傷，雖然左手肘仍有些痠痛，預計於27日加入中華隊訓練的行程，目前暫未更動。

年僅24歲的龍恩，身披大聯盟芝加哥小熊戰袍，昨天在春訓賽事以先發之姿上陣，沒想到4局上守備發生意外，在游擊手羅哈斯（Jefferson Rojas）傳球傳歪情況下，鎮守一壘的龍恩與打者坎納（Mark Canha）擦撞，更導致龍恩的左手肘扭傷，代表台灣征戰世界棒球經典賽出現變數。

小熊總教練康索（Craig Counsell）今天接受媒體採訪時指出，暫時停止龍恩的任何訓練活動，可能需要休息2至3天，預計明天由醫生檢查左手肘扭傷狀況，「他今天有痠痛感覺，手部也出現一些腫脹，但我認為情況大概就是這樣而已。」

值得一提的是，龍恩原本計劃於27日前往台北大巨蛋加入中華隊訓練，接著再隨隊赴日本，參加3月開打的世界棒球經典賽；據了解，目前龍恩的返台行程暫未更動，仍有望提前來台備戰。

另外，效力克里夫蘭守護者的台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild），今天在大聯盟春訓以先發中外野手、第5棒上陣，並在第2打席敲出中外野安打，同時藉由隊友的安打串連，跑回本壘得分，終場累積3打數1安打。

經典賽 棒球

