MLB／官網點名30隊開季名單黑馬 中華隊國手費爾柴德入列

大聯盟新球季將於3月26日開打，官網今天推出各隊開幕日名單的黑馬人選，守護者隊的代表就是台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild），開季前先披上中華隊球衣，參加第6屆世界棒球經典賽。

官網指出，春訓不僅是球員恢復比賽狀態的時期，也是大展身手的機會；雖然各隊開季陣容已有大致構想，但球員向春訓營報到時，完整名單還未確定，這讓一些好手展現自我、爭取進入名單的機會。

費爾柴德在2021年6月展開大聯盟生涯，過去5個球季先後效力響尾蛇、水手、巨人、紅人、勇士隊，合計出賽277場，打擊率2成23、全壘打18支、打點68分，去年季後和守護者簽下小聯盟合約，受邀參加春訓。

官網指出，守護者在春訓營擁有眾多外野手選擇，但千萬別小看費爾柴德，這位29歲好手也許能為球隊帶來一些關鍵優勢；他是右打者，面對左投擁有著不錯的打擊紀錄（整體攻擊指數達0.746），而且可以勝任所有外野守備位置。

官網特別提到，在守護者隊40人名單中，只有4名野手是右打（不計左右開弓），去年面對左投的表現並不理想（整體攻擊指數僅為0.647），費爾柴爾德可以有效填補外野陣容，他的多功能性也和這支重視多方位的球隊非常契合。