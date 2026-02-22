MLB／林昱珉熱身賽首戰1.2局2K失2分 李灝宇替補敲安

大聯盟春訓熱身賽今天共有4名旅美台將出賽，效力於響尾蛇隊的左投林昱珉中繼1.2局送2K、失2分，老虎隊內野手李灝宇替補上場敲安打，運動家隊兩名投手莊陳仲敖、林維恩則是接力登板，4人都是本屆經典賽中華隊成員。

22歲左投林昱珉今年獲邀參與大聯盟春訓，今天在面對洛磯隊的比賽，4局上登板中繼，先抓下第1個出局數，接著投出四壞球保送，面對康頓（Charlie Condon）時，148公里的伸卡球被敲安打，三振下一棒後，又被萊特（Ryan Ritter）擊出二壘打失2分，再保送下一棒後先被換下場。

根據大聯盟春訓熱身賽的規則，為了控制用球數，投手可以退場後再上場，林昱珉在第5局重返投手丘，對首名打者麥肯（Kyle McCann）投出三振，單局連抓3個出局數，完成此戰的投球任務。

林昱珉今年熱身賽首場出賽，合計投1.2局，用34球，被敲2安，有2次保送和2次三振，失2分。

李灝宇則是首次以老虎隊40人名單的身份參與大聯盟春訓，今天在對上洋基隊的熱身賽，於5局下接替基斯（Colt Keith）上場守三壘，6局上首次打擊機會就敲出安打，但下半局發生2次守備失誤，8局上第二次打擊機會擊出游擊滾地球出局，此戰合計2打數敲1安。

運動家隊與白襪隊之戰，兩名台灣投手接力登板，莊陳仲敖投1.1局挨轟失1分，林維恩接替投1局失2分，也送出1K。4名台灣球員都將披上中華隊戰袍參與3月的經典賽，加上內野手鄭宗哲（紅襪）及投手陳柏毓（海盜）、沙子宸（運動家），旅美台將預計最快於2月28日赴日本宮崎與中華隊會和。