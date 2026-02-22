MLB／運動家雙台將接力登板 莊陳仲敖挨轟、林維恩失2分

效力於運動家隊的兩名台灣投手莊陳仲敖、林維恩，今天在大聯盟春訓熱身賽面對白襪隊接力登板，莊陳仲敖投1.1局挨轟失1分，林維恩初登板投1局失2分。

25歲莊陳仲敖去年首度獲邀大聯盟春訓，之後整季在2A出賽，季後被球隊放入40人名單中；20歲左投林維恩則是去年在小聯盟大放異彩，今年才要迎接旅美第2個完整球季，就獲邀參與大聯盟春訓，兩人也都是本屆經典賽的中華隊成員。

運動家此戰由柏金斯（Jack Perkins）先發，但他首局就狀況連連，先被麥德羅斯（Chase Meidroth）擊出二壘打，1出局後連投2次保送製造滿壘局面，三振亞古納（Luisangel Acuna）形成2出局，但再被奎羅（Edgar Quero）敲安打失2分。

柏金斯投不完1局，留下一、二壘有人的局面，運動家隊換上莊陳仲敖登板接替，他用3球讓韋德（LaMonte Wade Jr.）擊出滾地球出局，成功止血。

2局下莊陳仲敖續投，面對首名打者鮑德溫（Brooks Baldwin）被擊出右外野方向的陽春全壘打，但他接著連續抓下3個出局數，結束此戰的投球任務。

3局下運動家由另一名台將林維恩登板，也是他生涯在大聯盟熱身賽的初登板，面對首名打者瓦加斯（Miguel Vargas）被敲出安打，用三振抓到第一個出局數後，被亞古納擊出左外野二壘打，再被奎羅敲安失2分，之後踩住煞車，製造滾地球和飛球抓下後兩個出局數。

莊陳仲敖此戰合計投1.1局，被敲的唯一安打就是陽春砲，失1分，最快球速達93.6英里（約151公里）；林維恩的熱身賽初亮相則是中繼1局被敲3安，失2分，有1次三振，最快球速達95.1英里（約153公里）。