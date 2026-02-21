MLB／雙台將春訓亮相 龍恩敲安、鄭宗哲獲保送

大聯盟春訓熱身賽今天開打，轉戰紅襪隊的鄭宗哲先發選到保送上壘，效力小熊隊台美混血好手「龍仔」龍恩（Jonathon Long）則有安打演出。

24歲野手鄭宗哲在休賽季4度被放入指定讓渡名單（DFA），從最初的海盜隊到光芒隊、大都會隊及國民隊，最終在紅襪隊落腳，也在今天的春訓首戰亮相。

鄭宗哲擔任先發第7棒、游擊手，面對東北大學哈士奇棒球隊，2局下首打席敲出中外野飛球出局，3局下則敲出滾地球出局，5局下選到保送上壘後，在6局上的守備更替時被換下場。

入選今年世界棒球經典賽（WBC）中華隊的龍恩也在今天小熊隊對上白襪隊之戰上場，擔任先發第1棒、一壘手，首打席被三振出局，2局下敲出滾地球出局，5局下則在2出局後敲出一壘安打，在6局上退場結束任務。

兩位經典賽中華隊代表的春訓首戰，鄭宗哲2打數無安打，有1次保送上壘；龍恩則是3打數1安打，另有1次三振。