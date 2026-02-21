快訊

MLB／鄭宗哲轉戰紅襪初亮相 熱身賽先發游擊2支0

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
鄭宗哲。 法新社
鄭宗哲。 法新社

大聯盟春訓熱身賽開打，紅襪隊今天（21日）對上東北大學（Northeastern University），旅美內野手鄭宗哲轉戰紅襪後初亮相，擔任先發第7棒、游擊手，3次打擊機會沒有擊出安打，有1次四壞球保送。

經過「一波多折」的休賽季，鄭宗哲在大聯盟春訓開始前落腳紅襪隊，今天在首場熱身賽先發上陣，首打席擊出中外野方向的強勁飛球遭到接殺，3局下在一、二壘有人時上場打擊，敲出二壘方向滾地球出局，5局下率先上場則獲得四壞球保送。

鄭宗哲打完5局退場，由阿爾坎塔拉（Marvin Alcantara）上場接替守游擊。他披上紅襪隊戰袍的首戰共計2打數沒有敲出安打，有1次保送；守備上則是3次守備機會發生1次失誤，2局上首次守備機會，2出局無人在壘，面對打者擊出的游擊滾地球發生失誤，但沒有造成失分。

同場先發的還有紅襪隊日籍外野手吉田正尚，擔任第2棒、守左外野，首打席擊出場地規則二壘打，隨後替球隊跑回第1分，第2打席則獲保送，之後也跑回分數，此戰2打席都上壘、跑回2分。吉田正尚也將連續兩屆經典賽代表日本隊參戰。

