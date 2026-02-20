MLB／放話挑戰大谷翔平50轟50盜 洋基二壘手：賈吉推動我

洋基隊二壘手「爵士哥」奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）去年曾因傷缺席一段時間，仍繳出31轟31盜佳績。今年賽季結束後他將成為自由球員，最近受訪時放話，要挑戰大谷翔平的單季50轟50盜偉業。

現年27歲的奇森姆上季改用魚雷棒，打出生涯年，整季出賽130場，有31轟31盜，OPS值0.813，入選明星賽，並奪下銀棒獎。今年還將代表英國隊出征世界棒球經典賽。

奇森姆受訪時透露自己休賽季有多努力，並談到電子好球帶輔助判決（ABS）新規則的影響，「我比平常更早進健身房訓練。我會轟全壘打，大家都以為我在打擊區有6呎3吋那麼高，但其實是我站比較直，這個系統對我幫助會很大。 」

奇森姆認為自己具備50轟50盜的潛力，「我就是忍不住有直覺，今年會是非常不可思議的一年，自從我來到這裡後，賈吉（Aaron Judge）一直在推動我前進，光是每天看著他、看他打擊、看他準備比賽的方式，就覺得自己在這項運動中成熟很多。這是我每天想效法的方式，這休賽季也這麼做，所以我才會覺得今年會很夢幻，因為我正隨那個人前進。 」

對於自己將成為自由球員，名字不斷出現在交易流言中，奇森姆表示將這些事交給經紀人，自己只專注追求MVP，「我每年都只想拿 MVP，其他都一樣，錢也好、合約也好，如果我沒拿MVP，那些都沒意義。在我心裡，我可以賺很多錢，但如果沒有 MVP，我不會感到滿足。 」