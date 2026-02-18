MLB／大谷翔平實戰打擊登板 道奇主帥讚：狀態肯定比去年好

快訊

115大考攻略／學檔愈早準備愈致勝 一階過了不代表安全

YouTube初二全球大當機！用戶哀號「 還我甄嬛傳」網：全台長輩小孩崩潰

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
道奇日籍球星大谷翔平、山本由深，今天在球隊實戰打擊練習中登板投球，儘管山本由伸遭到南韓金慧成擊出一發全壘打，但兩人也都展現不錯的狀態，其中道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）就表示，大谷翔平在投球方面已經開始進入狀態，且狀態比起去年肯定好多了。

即將代表日本在經典賽出賽的大谷翔平與山本由深，其中山本由深更傳出將在與台灣之戰擔任先發投手，也讓兩人在春訓中的調整狀態備受關注。

在今天的實戰打擊練習中大谷翔平與山本由深也分別登板投了1局與2局，其中大谷翔平面對4名打者被擊出一支安打，但也送出2次奪三振，繼續朝著新賽季投打二刀流的目標準備，而山本由深則是被南韓打者金慧成擊出一發左外野全壘打。

不過談到兩人的調整狀態，道奇總教練羅伯茲也都給予肯定，談到大谷翔平的調整狀態時他說：「看到他面對打者，開始進入狀態，就投球方面來說，他現在的狀態肯定比去年好得更多，這是一件好事，我真的不太擔心他的恢復和準備狀況。」

至於山本由深今天雖然被擊出全壘打，但羅伯茲也認為山本由深在投球恢復上比大谷翔平來得更好，他也可能在參與經典賽日本隊集訓前就先在春訓熱身賽中登板，至於大谷翔平則「極可能」不會出賽。

