MLB／李灝宇對決史庫柏太興奮 面對「消失的變速球」揮空

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
旅美底特律老虎隊野手李灝宇。
中華隊國手李灝宇旅美生涯邁入第6年，最近在老虎隊春訓首次實戰投打練習對決史庫柏（Tarik Skubal），連續3球都揮棒落空，他今天接受官網專訪，形容面對王牌投手的心情，站上打擊區超興奮。

李灝宇去年升上3A，整季出賽126場，繳出打擊率2成43、全壘打14支、打點61分的成績，隊上潛力新秀排名第6，今年不但要搶攻大聯盟，也全力備戰3月5日開打的世界棒球經典賽。

「之前曾和史庫柏交手。」李灝宇說：「我很高興，因為他現在是全球最好的投手，面對他實在太興奮了。」

李灝宇表示，想要抓速球狠狠揮棒，結果來了變速球，「球就這麼消失了」，因為交手太開心，沒有完全做好準備，下次再碰到有信心做得更好。

老虎官網指出，李灝宇的興奮和活力似曾相識，去年參加大聯盟春訓時，這種感覺就格外突出，如今更能面帶微笑談論這一切；他對自己要求很高，花了大量時間練習揮棒，隊友都擔心他在比賽開打前就已筋疲力盡。

李灝宇說：「去年更緊張、也更焦慮，根本無法做好該做的事，今年感覺更放鬆，終於可以更自在做自己了，一切都比去年順利得多。」

他表示，知道自己還不是真正的大聯盟球員，但確實看到機會，現在更想專注提升，讓教練看到和去年相比的變化，讓他們決定能否能幫助球隊。

老虎總教練辛區（A.J. Hinch）表示，李灝宇第2次參加大聯盟春訓，至今表現非常出色，現在更加熟悉教練團和隊友了。

大聯盟 老虎 史庫柏

