MLB／楚奧特表態重返中外野區 紐郵建議鈴木清開綠燈救戰績
天使隊看板球星楚奧特（Mike Trout）邁入生涯第16季，有機會重返最擅長的守位，他今天在春訓營透露，想要再次鎮守中外野區。
楚奧特去年出賽130場是近6季最多，打擊率2成32、全壘打26支、打點64分，生涯累積404轟在現役球員排名第2，只落後洋基隊史丹頓（Giancarlo Stanton）的453轟紀錄。
楚奧特去年106場比賽擔任指定打擊、22場擔任右外野手，這是他和教練團季前共同做出的決定；他透露他更喜歡中外野，認為比右外野更省力，因此已和天使新任總教練鈴木清進行深入討論。
「紐約郵報」指出，楚奧特近年不斷受傷、影響出賽，去年表現不如以往，和過去3次美聯MVP、11次入選明星賽相去甚遠，日益衰弱的健康狀況，無疑是想要重返熟悉位置的原因之一，但是否鎮守中外野目前還不明朗。
天使最近一次晉級季後賽是2014年，在分區系列賽對皇家隊3連敗打包，這不但是楚奧特生涯唯一季後賽經驗，天使也是季後賽乾旱期最長的球隊；「紐約郵報」提出建議，鈴木清想要新球季有所作為，楚奧特必須發揮最佳水準，或許改守中外野正是教頭要好好考慮之處。
