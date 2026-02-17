聽新聞
MLB／洋基新秀對決賈吉嚇一跳 霸氣102.6英里火球K掉前輩
洋基隊潛力新秀拉格蘭吉（Carlos Lagrange），今天在實戰投打練習對決「法官」賈吉（Aaron Judge），雖被轟出全壘打，但也飆出102.6英里速球讓他揮空三振，賈吉讚揚這位22歲後輩充滿霸氣，未來將會非常出色。
拉格蘭吉在小聯盟磨練4個球季，去年升上2A，被評為洋基最具潛力的新秀投手，今天在春訓球場被告知將進行3局實戰投打練習，但完全不知道對手是誰，看到打擊區的第一個反應：「天哪，是賈吉！」
Aaron Judge homers off Carlos Lagrange. 99.3 mph fastball. pic.twitter.com/6Nb6i5TURB— Bryan Hoch ⚾️ (@BryanHoch) February 16, 2026
兩人對決幾球後，賈吉就將時速99.3英里的速球轟出左外野全壘打牆，但拉格蘭吉在接下來練習展現頂級球技，最終以102.6英里「火球」三振賈吉，這場對決讓現場觀眾興奮不已。
賈吉說：「看到測速槍上的時速達到103英里，更重要是拉格蘭吉在投手丘上的氣勢；我們派出實力堅強的打線來對付他，但他毫不在意，渴望上場、並且全力以赴，這正是我們需要的。」
拉格蘭吉練投3局49球，面對賈吉、史丹頓（Giancarlo Stanton）、貝林傑（Cody Bellinger）、葛里沙姆（Trent Grisham）毫無畏懼，球速一再達到3位數，獨特變速球、犀利橫掃球都受到總教練布恩（ Aaron Boone）稱讚。
拉格蘭吉說：「能和這些球員一起在大聯盟春訓營，感覺真的很棒，想投出102英里速球真的很難，但休賽季努力訓練，就能得到這樣的結果。」
洋基教練團設定拉格蘭吉擔任先發投手，但也可能迅速讓他擔任救援投手，因為他的球路在牛棚更能發揮作用。
