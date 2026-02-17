快訊

經典賽／3年前只有「球衣」封王 鈴木誠也還要「千億」大谷請客

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
鈴木誠也。 美聯社
鈴木誠也。 美聯社

小熊隊日本球星鈴木誠也前往春訓營報到，準備迎接生涯第5個大聯盟球季，以及第2次世界棒球經典賽，由於3年前因傷退出國家隊，只能眼睜睜看著日本隊奪冠，他對本屆賽事充滿期待，希望有機會親嘗封王滋味。

鈴木誠也2017年首次參加經典賽，日本隊開賽6連勝，卻在四強賽不敵美國隊，2023年2月因為左斜肌緊繃被迫缺席，日本整個比賽期間在休息區掛著他的球衣，最後也在頒獎典禮上高舉；大聯盟官網形容，這對鈴木誠也意義非凡，但他仍然非常期待今年再次代表日本出戰，成為打線的重要一員。

本屆經典賽預賽C組將於3月5日開打，日本的對手是中華、南韓、澳洲、捷克，鈴木誠也現在非常注意身體狀況，他說：「從小到大為日本效力一直是夢想，這對我來說意義非凡。」

日本老將達比修有在上屆經典賽帶頭舉辦晚宴，鼓舞全隊士氣，鈴木誠也今天被日本媒體問到是否舉辦「誠也會」時，笑說：「這應該是大谷翔平的工作。」

大谷在2023年12月和道奇隊簽下10年7億美元合約，當時換算日圓達1015億，鈴木誠也笑稱，大谷有1千億當然要負責出錢， 甚至可以包機，自己只要跟著去就好。

